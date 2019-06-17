Меган Маркл – приглашенный редактор Vogue UK

Редакция британского Vogue пригласила герцогиню Сассекскую принять участие в фотосессии для сентябрьского номера.

Меган Маркл станет приглашенным редактором сентябрьского номера Vogue UK. Герцогиня Сассекская станет героиней каверстори выпуска, а также напишет большой материал для выпуска, посвященного женщинам, которые меняют современный мир. Съемка редакционного проекта пройдет в Фрогморском коттедже в Виндзоре, где Меган Маркл проживает сейчас с семьей.