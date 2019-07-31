Меган Маркл станет дизайнером

Уже в этом году герцогиня Сассекская выпустит благотворительную коллекцию одежды.

Освоившись в роли приглашенного редактора британского Vogue, Меган Маркл решила продолжить осваивать индустрию моды. На днях стало известно, что герцогиня Сассекская поддержит благотворительную организацию Smart Works, которая предоставляет безработным женщинам бесплатные вещи для собеседовании и помогает устроиться на работу. Результатом сотрудничества станет капсульная коллекция, часть которой будет бесплатно направлена в Smart Works. Вместе с Меган над созданием одежды будут работать дизайнеры сетей Marks & Spencer и John Lewis, а также модельер Миша Нону.