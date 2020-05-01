Мемуары Андре Леона Телли выйдут в свет в мае

Книгу воспоминаний бывшего фэшн-редактора американского Vogue выпустят раньше запланированного срока.

Книга мемуаров Андре Леона Телли и публикация в сети некоторых отрывков из нее вызвали шквал интереса со стороны широкой аудитории. Поэтому издатели решили выпустить книгу The Chiffon Trenches: A Memoir в свет не в сентябре, а уже 19 мая. На страницах биографии Телли расскажет о своем детстве, карьере и трудностях в индустрии, а также уделит большое внимание личным взаимоотношениям и размолвке с Анной Винтур.