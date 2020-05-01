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Артем Кузелев

Мемуары Андре Леона Телли выйдут в свет в мае

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  • 01 Мая 202016:47
Сюжеты: Vogue

Книгу воспоминаний бывшего фэшн-редактора американского Vogue выпустят раньше запланированного срока.

Книга мемуаров Андре Леона Телли и публикация в сети некоторых отрывков из нее вызвали шквал интереса со стороны широкой аудитории. Поэтому издатели решили выпустить книгу The Chiffon Trenches: A Memoir в свет не в сентябре, а уже 19 мая. На страницах биографии Телли расскажет о своем детстве, карьере и трудностях в индустрии, а также уделит большое внимание личным взаимоотношениям и размолвке с Анной Винтур.

 
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