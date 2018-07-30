Мемуары основателя Nike станут фильмом

Компания Netflix собирается снять полнометражное кино по книге Фила Найта «Продавец обуви».

Компания Netflix объявила, что намерена снять фильм по автобиографической книге основателя компании Nike «Продавец обуви». Фил Найт опубликовал свои мемуары в 2016 году и они по-прежнему остаются бестселлером. Продюсеры Netflix уже договорились о сотрудничестве с режиссером Фрэнком Маршаллом и сценаристами Скоттом Александером и Ларри Карацевски. В скором времени должен запуститься съемочный процесс, правда, об исполнителях главных ролей пока что ничего не известно.