Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2018

Какие же концепции представили российские дизайнеры в Манеже, рассмотрим ниже.

Серый цвет.

Гога Никабадзе в своей новой коллекции грамотно сочетает угольно-серый с более яркими цветами: опаловым зеленым, винным красным и персиковым. Дизайнер также акцентирует внимание зрителя на головных уборах моделей. Мужские шляпы «Федора» и женские шляпы-вуалетки в оттенке антрацит умело вплетены в общий гайдлайн коллекции.

В новом сезоне дизайне Артем Шумов тоже использует серый цвет, но уже в классических моделях мужского костюма, смело сочетая его с яркими деталями спортшика и стритстайла.

Этника.

Народные мотивы не первый раз появляются на подиуме MBFW. 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia посвящен Вячеславу Зайцеву, который в этом году отпраздновал свой юбилей. Последняя сезонная коллекция кутюрье – дань русской культуре, ее традициям и истории. Меховые шапки Мономаха, народные орнаменты, набивной цветочный узор украшают юбки, верхнюю одежду и головные уборы моделей.

Футуризм и гранж.

Дизайнер Гала Борзова преподносит публике женственные силуэты с элементами пластика, как отражение влияния высоких технологий на нашу жизнь.

Женственные силуэты.

Верх женственности этой недели моды гламурные и откровенные силуэты от Beso Tura.

Роскошные свадебные и вечерние платья Speranza Couture.

Королем авангарда по праву остается Игорь Гуляев, чья коллекция посвящена женщине, которая не боится сочетать в одежде разные фактуры ткани и аксессуары.

36 –й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia показал две основные тенденции российской моды на грядущий сезон SS’18: постмодерновая эклектика и фьюжн. В этом году даже самые классические модели смотрелись ярко, благодаря внедрению в образ противоположного стиля. Также, стоит отметить, что большинство российских дизайнеров в рамках MBFW придерживались традиционной формы проведения показа и отказывались от западной тенденции к show. Изменятся ли их взгляды на модный показ? Это можно будет узнать уже следующей осенью, на новом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia.