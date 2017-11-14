Мерил Стрип на обложке Vogue. Декабрь, 2017

Редакция американского Vogue завершает год на довольно необычной ноте, сделав героиней обложки нового номера актрису Мэрил Стрип.

Команда американской версии Vogue никогда не боялась экспериментов и известная на весь мир как одно из самых смелых и решительных подразделений Conde Nast. На днях редакция опубликовала обложку декабрьского номера, которая многих удивит по-настоящему. Главной героиней каверстори стала актриса Мэрил Стрип, причем с довольно естественным макияжем. Фото, украсившее выпуск, создано великой портретисткой Энни Лейбовиц.