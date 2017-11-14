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Артем Кузелев

Мерил Стрип на обложке Vogue. Декабрь, 2017

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  • 14 Ноября 201713:03
Сюжеты: Vogue

Редакция американского Vogue завершает год на довольно необычной ноте, сделав героиней обложки нового номера актрису Мэрил Стрип.

Команда американской версии Vogue никогда не боялась экспериментов и известная на весь мир как одно из самых смелых и решительных подразделений Conde Nast. На днях редакция опубликовала обложку декабрьского номера, которая многих удивит по-настоящему. Главной героиней каверстори стала актриса Мэрил Стрип, причем с довольно естественным макияжем. Фото, украсившее выпуск, создано великой портретисткой Энни Лейбовиц.

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