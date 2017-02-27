Мэрил Стрип против Карла Лагерфельда

Знаменитая актриса требует публичных извинений от креативного директора парижского дома Chanel.

На днях СМИ стало известно о скандале, который разразился между Мэрил Стрип и Карлом Лагерфельдом. Актриса выступила с обращением к дизайнеру, в котором потребовала публичных извинений в письменном виде. Причиной стало, как утверждает Стрип, ложная информация Лагерфельда о том, что кинозвезда через своих представителей требовала крупное денежное вознаграждение за согласие надеть платье, созданное Карлом.

О том, что такая ситуация могла иметь место, говорит то, что Карл Лагерфельд разработал для актрисы наряд, в котором она должна была появиться на церемонии «Оскар». Мэрил Стрип же отказалась это делать. В своем обращении кинозвезда говорит: «Карл Лагерфельд, будучи известным модельером в одной из оскорбительных публикаций опустился до клеветы не только в мою сторону, но и в сторону моего стилиста, на чьем наряде я остановила свой выбор. Издание опубликовало ложь, даже не проверив ее. Далее историю подхватили во всем мире, и ныне распространяют ее в огромных масштабах. Несомненно, этим будет оказано влияние на моем появлении на церемонии «Оскар» по случаю рекордной двадцатой номинации. Теперь эта великая честь затмевается в глазах зрителей и моих коллег. Я не хочу относиться к этому спокойно и не намерена принимать в качестве извинений его возможные слова о «сожалениях на счет произошедшей полемики». Он соврал, издание напечатало ложь, и я жду официальных извинений!»