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Артем Кузелев

Мерт Алас и Маркус Пигготт для Vogue Italia. Апрель, 2017

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  • 11 Апреля 201714:36
Сюжеты: Vogue

Знаменитый фотодуэт создал для апрельского номера итальянского Vogue фотопроект, посвященный новым представлениям о красоте.

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  • Vogue Italia. Апрель, 2017

Новый номер Vogue Italia вышел с заголовком New Beautiful и Натали Уэстлинг на обложке. Внутри журнала можно обнаружить фотопроект Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Кроме Натали, в съемках приняла участие еще одна юная манекенщица Сара Грейс Валлерстед. Вместе девушки продемонстрировали не только наряды из актуальных коллекций, но и главные тенденции сезона в области макияжа.

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