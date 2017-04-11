Мерт Алас и Маркус Пигготт для Vogue Italia. Апрель, 2017

Знаменитый фотодуэт создал для апрельского номера итальянского Vogue фотопроект, посвященный новым представлениям о красоте.

1 / 17 Vogue Italia. Апрель, 2017

































Новый номер Vogue Italia вышел с заголовком New Beautiful и Натали Уэстлинг на обложке. Внутри журнала можно обнаружить фотопроект Мерта Аласа и Маркуса Пигготта. Кроме Натали, в съемках приняла участие еще одна юная манекенщица Сара Грейс Валлерстед. Вместе девушки продемонстрировали не только наряды из актуальных коллекций, но и главные тенденции сезона в области макияжа.