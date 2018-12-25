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Артем Кузелев

Мерт и Маркус работают над коллекцией для DSquared2

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  • 25 Декабря 201821:59
Сюжеты: Dsquared

Знаменитые фотографы наконец-то попробуют себя в роли дизайнеров.

Дуэт фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта готовится выступить в новом амплуа. Парни работают над капсульной коллекцией для марки Dsquared2, правда, пока что не разглашается дата релиза. Известно лишь, что Мерт и Маркус вдохновлялись стилем 1990-х и необычными материалами. Также в коллекции будут использоваться фотопринты дуэта, например, портрет Кейт Мосс, созданный в 1994 году.

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