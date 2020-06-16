Мэттью Уильямс назначен новым креативным директором дома Givenchy

Во главе легендарной парижской марки встал основатель стритстайл-бренда 1017 ALYX 9SM.

На этой неделе в парижском доме Givenchy сообщили о назначении нового креативного директора. Клэр Уэйт Келлер на этом посту сменит дизайнер Мэттью Уильямс. В новом качестве Уильямс дебютирует уже в октябре 2020-го на Неделе моды в Париже. О своем назначении дизайнер сказал: «Я благодарен группе LVMH за то, что компания доверила мне возможность осуществить мечту всей жизни. В эти беспрецедентные для мира времена я вместе с моими друзьями и коллегами намерен внести свой вклад в перемены к лучшему».