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Артем Кузелев

Мэттью Уильямс назначен новым креативным директором дома Givenchy

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  • 16 Июня 202020:11
Сюжеты: Givenchy

Во главе легендарной парижской марки встал основатель стритстайл-бренда 1017 ALYX 9SM.

На этой неделе в парижском доме Givenchy сообщили о назначении нового креативного директора. Клэр Уэйт Келлер на этом посту сменит дизайнер Мэттью Уильямс. В новом качестве Уильямс дебютирует уже в октябре 2020-го на Неделе моды в Париже. О своем назначении дизайнер сказал: «Я благодарен группе LVMH за то, что компания доверила мне возможность осуществить мечту всей жизни. В эти беспрецедентные для мира времена я вместе с моими друзьями и коллегами намерен внести свой вклад в перемены к лучшему».

 
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