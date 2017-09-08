Международная конференция «Логистика индустрии моды – FashionLog-2017» состоится 30 ноября 2017 года в отеле «Рэдиссон Блу Белорусская» (Москва)

Конференция служит площадкой для экспертов по обмену опытом и взглядами на глобальные тенденции и будущее логистики в модной индустрии. Ведущие эксперты в области логистики текстильной и швейной продукции, одежды, обуви и аксессуаров встретятся с представителями органов исполнительной власти, чтобы обсудить реперные точки и перспективы развития модной индустрии, которые во многом зависят от качества и мобильности логистических решений.

Цель конференции: дать четкое определение ситуации и сформулировать актуальные логистические тенденции и потребности fashion-индустрии, представить кейсы ведущих компаний по современным логистическим решениям в отрасли, определить эффективные стратегии и технологии работы в логистике и e-commerce, обозначить новые перспективы по расширению международного сотрудничества в модной индустрии.

Участники конференции: собственники fashion-бизнеса, топ-менеджеры и специалисты подразделений российских и зарубежных логистических компаний и предприятий индустрии моды, занимающихся производством, оптовой и розничной продажей модных товаров.

В программе:

1. Государственное регулирование отрасли. Классификация и кодирование товаров, таможенная система управления рисками при импорте, разрешительная документация для таможенных целей.

2. Определение целей и задач логистических субъектов в индустрии моды.

3. Успешный опыт интернет-продаж.

4. Критерии выбора логистического провайдера.

5. Обмен успешным опытом построения логистической цепи в России от зарубежных ритейлеров.

6. IT-решения для клиентов ритейлера при онлайн- и оффлайн-торговле.

7. Поддержка российских производителей при выходе на внешние рынки.

8. Перспективы создания мультимодальных производственно-логистических центров, «грузовых деревень».

9. Особенности ввоза/вывоза модных коллекций на выставки и показы.

10. Анализ сегмента fast-fashion как логистического вызова: практика реализации комплексных логистических проектов с высокой частотой смены коллекций.

11. Логистика ввоза швейных и раскройных комплексов.

Организатор конференции: ООО «Консалтинговое агентство «Джаст Логистикс» совместно с порталом FashionEducation.ru.

Конференция проводится при поддержке Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром), Российского экспортного центра, Ассоциации текстильщиков России, Московской торгово – промышленной палаты, и ведущих СМИ в области индустрии моды и логистики.