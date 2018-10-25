Международная Неделя моды «Aspara fashion week» 8-11 октября 2018 года

С 8 по 11 октября в казахстанском городе Тараз прошла международная Неделя моды «Aspara fashion week». Это её второй сезон, первый прошел в мае этого года в Шымкенте.

На fashion-шоу в древний город с 2-тысячелетней историей съехались более 30 дизайнеров из 18 стран мира: Италии, Франции, Германии, Турции, Нидерландов, Украины, России, Узбекистана, Монголии, Китая, Индии, Таиланда, Казахстана и многих других.

Открыла Неделю моды коллекция организатора мероприятия, известного казахстанского дизайнера Айдархана Калиева. Он представил публике сезон «Весна-лето 2019». Белый струящийся шелк и разлетающийся шифон, но «фишка» - в другом. На платьях, брючных костюмах и комбинезонах вышит тюльпан Грейга – знаменитый прародитель голландских тюльпанов, который растет только в Жамбылском регионе (Тараз). Между цветами – петроглифы с наскальных рисунков горного хребта Каратау (Тараз).

К историческим истокам обратились и узбекские коллеги Айдархана. Гармоничное сочетание ярко выраженного фольклора с современными линиями в работах узбекского дизайнера Елены Ладик, судя по эмоциям зрителей, станет трендом предстоящего весенне-летнего сезона. «Красной линией» через всю её коллекцию проходил головной убор – тюбетейка. Изгибы древних рек Амударьи и Сырдарьи, широкие долины и величественные горы Узбекистана были выражены через узоры на тюбетейках моделей. Кстати, тюбетейка в этой солнечной стране считается символом жизни и оберегом от сглаза.

Сюрпризом для таразцев стали коллекции французского дизайнера Christophe Guillarme (Кристоф Гийом) и смелые решения от владелицы итальянского бренда Balossa Indra Kaffemanaite (Индра Каффеманайте).

В рамках этой Недели моды прошел и международный конкурс начинающих дизайнеров «Неофольклор». В нем приняли участие молодые таланты из 8 стран. В состав жюри вошли профессиональные дизайнеры – участники Недели моды «Aspara fashion week». Они присудили два третьих места Людмиле Пономаревой из Иркутска и Anna Hasiak из Польши. Они приглашены на Fashion week в Индию и Германию. Второе место заняла Сафина Яхияева из Казахстана, она получила путёвку на Неделю моды в Стамбул (Турция). И первое место досталось Аскарали Залкарбек Улуу из Кыргызстана. Он поедет на Fashion week в Милан (Италия).

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ МОДЫ:

1. Rocco Leo Gaglioti, президент телеканала «FNL Network», Лос-Анжелес, США: «Меня до глубины души тронула история древнего Тараза и трепетное отношение его жителей к ней. Я тоже готов рассказатиь на своем канале о вашем городе и об этой хорошо организованной Неделе моды «Aspara fashion week».

2. Douglas Bassett, fashion-фотограф, Милан, Италия: «Тараз – центр моды. И здесь всегда была мода. Потому что этот древний город всегда стоял на Великом Шелковом пути. Модные караваны шли с Востока на Запад и с Запада на Восток».

3. Marianna Miceli, президент «Milano fashion week», Милан, Италия: «С Востока – к Западу, с Запада – к Востоку» - пусть эта фраза станет слоганом нашей следующей Недели моды!»

4. Карлыгаш Аралбекова, руководитель управления туризма акимата Жамбылской области (Казахстан): «Мы возродим в нашем городе фрагмент Великого Шелкового пути. Рядом с древним городищем построим шахристан, в котором современные ремесленники будут производить изделия из глубины веков. Это будет рынок с целыми рядами шелкопрядов».

Второй сезон международной Недели моды «Aspara fashion week» завершился. Третий сезон коллеги из Узбекистана предложили провести в Ташкенте (столица Узбекистана).

Фото - Dima Babushkin