Международная редакция Vogue прощается с Сьюзи Менкес

Грядущей осенью модная критикесса покинет пост редактора Vogue International. На своей страничке в Instagram журналистка опубликовала пост: «После шести лет работы в Conde Nast я покину компанию в октябре после освещения фэшн-сезона, будет он физическим или виртуальным. Я часто говорю, что изменения – это сущность моды. И это действительно так!»

Сьюзи также заявила: «Я наслаждалась каждым моментом своей работы в качестве редактора Vogue International и я горжусь всем тем, чего достигла в компании. Я благодарна всем инсайдерам индустрии, с которыми я работала, и, конечно, всей моей команде в Conde Nast… Нынешняя глобальная ситуация дала мне – и всем нам – время для размышлений. И теперь настало время для нового приключения, которого я жду с нетерпением. Я буду продолжать писать, записывать интервью и собирать информацию об индустрии – следите за обновлениями о новом этапе моей карьеры здесь (и на сайте SuzyMenkes.com)! Возможно, когда-нибудь появится одна или две книги с моими фотографиями и записями за последние 30 лет».

В свою очередь в Conde Nast объявили об отмене конференции, которая была запланирована на 9-10 декабря, и которую должна была вести Менкес: «В результате ухода Сьюзи и сохраняющейся неопределенности, вызванной пандемией Covid-19, Conde Nast с сожалением принял решение отменить конференцию, посвященную индустрии роскоши».