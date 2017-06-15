Международная выставка MICAM вновь открывает свои двери

Италия – законодательница в мире моды. Именно оттуда приходят все новинки, именно там рождается стиль. Безусловно, на сегодняшний день столицей моды является Милан, куда спешат владельцы бутиков и только потом модная одежда и обувь едет в разные страны и континенты. Романтичные и чувственные образы – это первое, что ассоциируется с жаркой Италией.

Милан диктует моду не только в одежде, но и в обуви. Считается, что лучшая обувь производится именно в Италии. Ее дизайн – это полет фантазии модельеров в сочетании с высоким качеством. Видимо дуэт средиземноморской лазури и розового заката оказывает особое влияние на дизайнеров, которые творят в Италии.

MICAM Shoevent – это большое событие для всех любителей и экспертов в мире обувной моды. Впервые выставка открылась в 1969 году, а теперь она традиционно проходит два раза в год (февраль и сентябрь). Однако место проведения остается неизменным – известнейший выставочный центр Милана – «Fieramilano-Rho».

На выставке представлено более 30 стран, в том числе Франция, Италия, Германия и Индия. Также участники смогут не только посмотреть показы модных коллекций и узнать о тенденциях в мире моды, но и увидеть такие мировые бренды, как Pablo Fuster, Cherie, Vivien Lee, Giorgio Fabiani, Lancaster, Mario Bruni, Fabi.

Одновременно с форумом MICAM будут проходить еще две выставки : Mipel, где будут выставлены товары из кожи, а также Mifur с меховыми изделиями. В специализированном разделе International designers area представлены экспонаты, которые отражают последние модные веяния в форме, материалах и цвете.

Новая коллекция сезона Весна-Лето покорит посетителей своей цветовой палитрой, выбором тканей и материалов, формами и соединением стилей. Главная тенденция следующего года – взгляд в прошлое, который воображает будущее, способный воспринять тонкую связь между человеком и природой. Фокусная направленность – это «путешествие»: тропический стиль разных культур сочетается с эклектичным, чтобы создать гламурный вид, который идеально подойдет как днем, так и ночью.

Природа и технология играют ключевую роль в выборе тканей и материалов, при этом создается практичный стиль, который обращает особое внимание на детали. Дизайн сложный, а цветовая палитра универсальна, с мягкими и свинцовыми тонами, которые черпают вдохновение от природы. Земные тона цветовой палитры компенсируются пастельным розовым. Эти и другие тенденции и будут представлены на 84-м издании MICAM, в Fiera Milano Rho с 17 по 20 сентября 2017 года.

Полную информацию о выставке можно найти здесь: http://www.micam.ie/​