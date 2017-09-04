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Лукашева Татьяна

Международная выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну" открылась 30 августа в Москве в МВЦ "Рабочий и колхозница"

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  • 04 Сентября 201710:24

Международная выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну" открылась 30 августа в Москве в МВЦ "Рабочий и колхозница".

Крупномасштабный проект приурочен к 100-летию Великой Октябрьской революции и нацелен привлечь внимание общественности к отечественным достижениям в истории дизайна. В числе участников — ведущие российские и зарубежные дизайнеры и архитекторы: Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Константин Гайдай, Олег Овсиев, Юлия Иванова, Филипп Старк, Карим Рашид, и др.

Более 500 экспонатов заняли достойное место на двух этажах  павильона «Рабочий и колхозница».                                                       Конструктивизм – русский стиль, признанный мировым сообществом.

Международная выставка «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну»  – крупномасштабный проект, утверждающий «легендарный век конструктивизма».  Его задача – привлечь внимание к русским достижениям в истории мировой культуры. Зритель увидит  все его грани, отраженные в разных видах искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архитектуре, полиграфии  и фотографии, кино,  театре и костюме.  

Для выставки  высококлассными мастерами  под руководством   известного дизайнера  С.  Васильева  воссозданы 45  костюмов   по эскизам легендарных  конструктивистов, созданных для театра, спорта и моды  в 1920-х гг. Знаменитые коллекционеры, такие как А. Лаврентьев (внук А. Родченко) и А. Чернихов (внук Я. Чернихова), представили шедевры своих предков. 

Звездные дизайнеры и молодые таланты России заняли достойное место на выставке. Они способны доказать миру, что пророческие идеи русских конструктивистов воплощаются в жизнь.

Триумфальный век конструктивизма продолжается!

Наталия Козлова, куратор Международной выставки «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну»

Издан каталог.                                                                                                                      

Куратор международной выставки «Мода - народу! От конструктивизма к дизайну» - Наталия Козлова, международный обозреватель моды, известный журналист.                                                                                 

 

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