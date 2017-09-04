Международная выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну" открылась 30 августа в Москве в МВЦ "Рабочий и колхозница".

Крупномасштабный проект приурочен к 100-летию Великой Октябрьской революции и нацелен привлечь внимание общественности к отечественным достижениям в истории дизайна. В числе участников — ведущие российские и зарубежные дизайнеры и архитекторы: Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Константин Гайдай, Олег Овсиев, Юлия Иванова, Филипп Старк, Карим Рашид, и др.

Более 500 экспонатов заняли достойное место на двух этажах павильона «Рабочий и колхозница». Конструктивизм – русский стиль, признанный мировым сообществом.

Международная выставка «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну» – крупномасштабный проект, утверждающий «легендарный век конструктивизма». Его задача – привлечь внимание к русским достижениям в истории мировой культуры. Зритель увидит все его грани, отраженные в разных видах искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архитектуре, полиграфии и фотографии, кино, театре и костюме.

Для выставки высококлассными мастерами под руководством известного дизайнера С. Васильева воссозданы 45 костюмов по эскизам легендарных конструктивистов, созданных для театра, спорта и моды в 1920-х гг. Знаменитые коллекционеры, такие как А. Лаврентьев (внук А. Родченко) и А. Чернихов (внук Я. Чернихова), представили шедевры своих предков.

Звездные дизайнеры и молодые таланты России заняли достойное место на выставке. Они способны доказать миру, что пророческие идеи русских конструктивистов воплощаются в жизнь.

Триумфальный век конструктивизма продолжается!

Наталия Козлова, куратор Международной выставки «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну»

Издан каталог.

Куратор международной выставки «Мода - народу! От конструктивизма к дизайну» - Наталия Козлова, международный обозреватель моды, известный журналист.