Международная выставка "Мода-народу! От конструктивизма к дизайну"

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 29 августа - 29 сентября 2017

ГОРОД: МОСКВА, Проспект Мира 123Б, "Рабочий и колхозница"

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: МИНПРОМТОРГА, ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ г. Москвы, Культурно-просветительского фонда «МАГИЯ МОДЫ»

ПАРТНЕРЫ: Союз дизайнеров России, Московский Союз художников, Товарищество плакатистов, Благотворительный Фонд «Русский Силуэт», РГУ им. А.Н.Косыгина МАРХИ МГХП, академия им. С.Г.Строганова

Ведущие музеи России: Государственный центральный музей современной истории России, Государственный Центральный Театральный музей имени А.А. Бахрушина, Государственный Музей Архитектуры имени А.В. Щусева, Государственный музей В.В. Маяковского, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Научно-выставочный комплекс «Галерея тканей» РГУ им. А.Н.Косыгина, Государственная Российская библиотека Музей «МАРХИ»

В выставке принимают участие: А. Лаврентьев – хранитель знаменитого Архива А. Родченко и В.Степановой, А. Чернихов – Президент Международного архитектурного благотворительного фонда им. Якова Чернихова

Выдающиеся дизайнеры: В. Колейчук (кинетика), В. Пирожков - директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» / НИТУ «МИСиС» В. Ставицкий – генеральный директор Дизайн-студии «STAVITSKY DESIGN» С. Смирнов – ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК МГХПА ИМ С.Г. СТРОГАНОВА В. Зайцев – Народный художник РФ, И. Крутикова – Заслуженный художник РФ Компании Боско-спорт, Боско ди Чильежди, Джамилько. Коллекционеры А. Петлюра, С. Глебушкин, Н. Козлова, О. Островская Ведущие художники, плакатисты, фотографы, архитекторы. Дизайнеры арт-объектов, плеяда самых популярных дизайнеров моды России.

Куратор выставки Наталия Козлова, Арт-директор выставки А. Вильчес-Ногерол, Арт- директор по костюмам С. Васильев

Девиз выставки «Помнить, хранить, возрождать!». 528 уникальных экспонатов займут достойное место на двух этажах павильона «Рабочий и колхозница».

Конструктивизм – русский стиль, признанный мировым сообществом. Международная выставка «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну» – крупномасштабный проект, утверждающий «легендарный век конструктивизма». Его задача – привлечь внимание к русским достижениям в истории мировой культуры. Зритель увидит все его грани, отраженные в разных видах искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архитектуре, полиграфии и фотографии, кино, театре и костюме. Для выставки высококлассными мастерами под руководством известного дизайнера С. Васильева воссозданы 45 уникальных костюмов по эскизам легендарных конструктивистов, созданных для театра, спорта и моды в 1920-х гг.

На площадке выставки будут выступать самые знаменитые дизайнеры, будет представлена обширная программа мастер-классов. К выставке издан коллекционный каталог лимитированным тиражом.

Наталия Козлова Куратор международной выставки «Мода - народу! От конструктивизма к дизайну». magiamoda@mail.ru