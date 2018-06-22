Международная выставка современного искусства и иммерсивного опыта впервые будет показана на Винзаводе

В рамках первой ежегодной выставки проект MOCT рад представить «Реликвии Будущего» (Future Relics) - уникальное арт-шоу, которое стартует с 5-дневной культурной программой, включающей пять направлений: искусство, музыку, кино, образование и гастрономию. Пространство центра современного искусства Винзавода на целый месяц преобразится в абсолютно новую, неповторимую экосистему, в которой раскроется сразу несколько граней арт-мира.«Основная концепция MOCT заключается в том, чтобы соединить культуры и объединить различные области искусства», - отметил директор MOCT Пьер Бургуэн.Девять выдающихся художников из разных стран, шесть независимых фильмов, две публичные лекции, творческая мастерская для детей, живая музыка, выступления диджеев и многое другое вместе создадут уникальный иммерсивный опыт, который охватывает все ключевые стороны современного искусства. Выставка под символическим названием «Реликвии будущего» состоит из работ, которые находятся между историей и футуристическими видениями. Все они под призмой различных художественных точек зрения призваны подчеркнуть промежуточное состояние непрерывно расширяющегося и глобализирующегося мира. Гости выставки смогут увидеть уникальные инсталляции, арт-эксперименты, взглянуть на будущее глазами художника, окунуться в виртуальный мир, послушать тематические дискуссии с участием международных гостей из разных творческих областей и не только. Иными словами, посещение выставки станет для них не пассивным просмотром, а настоящим путешествием, открывающим новый взгляд на современное искусство.

В проекте примут участие художники Александр Бавард, Джулиан Шарьер, Алиcия Квад, Тереза Мартинет, Даши Намдаков, Майкл Пиргелис, Анастасия Потемкина, Колин Снапп,и Даниэль Тернер, режиссеры Люсиль Хадзихалилович, Вернера Херцог, Хармони Корин, Бертрана Мандико и другие. Детская мастерская будет подготовлена Пабло Котс, а музыка представлена группой Jess & Crabbe, диджеями Alexis Le Tan, Zaltan, Palm Bomen II и другими.

Организаторы выставки также уверены, что MOCT послужит отличной площадкой творческих коллабораций между иностранными и российскими художниками и займет важное место в календаре культурных мероприятий Москвы.

Официальный сайт проекта https://www.moct.show/

Официальная программа выставки https://www.moct.show/program/