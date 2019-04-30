Международная выставка ювелирных и часовых брендов «Новый Русский Стиль» с 22 мая в Москве

22 мая начнёт работу Международная выставка ювелирных и часовых брендов «Новый Русский Стиль». Выставка пройдёт в рамках Единой выставочной программы «Ювелирная Россия».

Весна уже вступила в свои права, а значит, не за горами время летних отпусков, увлекательных путешествий, жаркого пляжного отдыха и романтических историй. Большинство из нас уже пересмотрели свой гардероб, дополнив его модными новинками. Пришла пора задуматься о соответствующих драгоценных аксессуарах к летним нарядам. У вас есть замечательная возможность приобрести актуальные ювелирные изделия на выставке «JUNWEX Новый Русский Стиль», позволяющей встретить лето «в полной боевой готовности».

Здесь вы найдёте много интересного и необычного, великолепного и загадочного, элегантного и изысканного. На выставке свои украшения представят более 500 участников. Вас ждут встречи с восхитительными бриллиантовыми коллекциями костромских ювелиров, таких компаний как «Бриллианты Костромы», Костромской ювелирный завод, «Мастер Бриллиант», «Платина» и «Топаз». Свои непревзойдённые изделия продемонстрируют мастера Уральского региона — «Carat JF» и Уральский Ювелирный завод. Самобытные украшения на выставку привезут якутские ювелиры компаний «Золото Якутии», «Уран Саха» и «УЗОР УТУМ». Изысканные изделия прибудут на выставку «JUNWEX Новый Русский Стиль» и с берегов Невы. Их представят петербургские ювелирные компании «Санис» и «Самородок». Столичные ювелиры России будут представлены ювелирными домами «Эстет» и «Национальное Достояние». Янтарными произведениями удивят ювелиры из Калининградского края, инновационными разработками — азиатские марки и многие-многие другие компании из разных уголков мира.



Одна из неотъемлемых составляющих программы выставки «Новый Русский Стиль» — ежегодный Всероссийский конкурс «Дни лидеров российского ювелирного рынка». На протяжении всех дней работы выставки жюри, состоящее из авторитетных искусствоведов, оценивает шедевры, созданные отечественными художниками-ювелирами. Имена победителей в одиннадцати номинациях традиционно объявляются на торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса, которая состоится 30 мая.

Это мероприятие — уникальная возможность для посетителей выставки первыми познакомиться с лучшими ювелирными изделиями, получившими высокую оценку профессионального Экспертного совета, и по праву вошедшими в почетную «Летопись ювелирного искусства России XXI века».

Приглашаем посетить ювелирную выставку «Новый Русский Стиль» в поисках лучших украшений, идеальных подарков, вдохновляющих идей и просто отличного настроения!

Адрес. Расписание. Стоимость билетов:



Москва. ВДНХ. Павильон 75

22-26 мая 2019

Вход на выставку junwex.timepad.ru/event/926319

Бесплатно — по регистрации до 22 мая

Стоимость билета с 22 по 26 мая: 250 рублей

junwex.com

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vk.com/junwex_fair