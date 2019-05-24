Международный фестиваль фейерверков «Ростех» будет посвящен Году театра

17-18 августа в Москве пройдет V Международный фестиваль фейерверков.

В конце лета по традиции в Братеевском каскадном парке соберутся лучшие пиротехники со всего мира, чтобы порадовать гостей фестиваля незабываемым шоу. В этом году зрители смогут увидеть выступление команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.

В год театра ночное небо и речная гладь станут сценой для захватывающего пиротехнического и светового представления.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы и стало одним из знаковых событий лета.

«Международный фестиваль фейерверков, без сомнения, можно назвать в числе самых ожидаемых и красочных событий лета. Уже в пятый раз он соберет в Москве лучших пиротехников мира. А учитывая, что 2019 год в России объявлен Годом театра, программу решили посвятить театральному искусству», — комментирует заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина

Фестиваль откроет выступление прошлогоднего победителя — команды Словакии. Команды-участники представят программы, состоящие из двух частей: визитная карточка (1,5-2 минуты) и произвольная программа (8 минут). Каждый конкурсный день зрители смогут увидеть четыре пиротехнических шоу.

Специально для мероприятия будет создан талисман фестиваля 2019 года. Это инсталляция на тему театра, совмещающая в себе интерактивную, развлекательную и познавательную функции. К работе над арт-объектом будут привлечены молодые амбициозные архитекторы. Посетители почувствуют себя не только зрителями, но и участниками театрального процесса.

Также, зрителей ждет насыщенная дневная программа: спортивные развлечения, квесты и игры для всей семьи, творческие мастер-классы, выступление звезд российской эстрады и многое другое.

“Международному Фестивалю фейерверков «Ростех» в этом году пять лет! Когда родилась идея этого фестиваля, мы надеялись, что он станет настоящим событием, подарит горожанам и гостям столицы праздник, покажет возможности пиротехнического искусства, — комментирует помощник генерального директора Государственной корпорации “Ростех”, председатель совета директоров компании-организатора фестиваля “Пиротехнические технологии” Юлия Воронова. — Но результат превзошел наши ожидания. Фестиваль стал местом притяжения для сотен тысяч зрителей, туристы специально стали приезжать на него. Также фестиваль является важным профессиональным событием в мире пиротехников. Надеемся, что и в этом году он сохранит за собой статус самого яркого международного события лета и порадует всех гостей”.

Вход на фестиваль для детей до 7 лет включительно бесплатный (в сопровождении взрослых с билетами).

Организатор фестиваля — компания «Пиротехнические технологии». Технические тонкости выступлений будет оценивать профессиональное жюри.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно c сегодняшнего дня на сайте фестиваля pyrofest.ru. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Цена на билеты ближе к фестивалю будет увеличиваться.

Сайт фестиваля доступен на русском, английском и китайском языках.