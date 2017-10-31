Международный форум моды в Санкт-Петербурге

Международный форум моды пройдет с 1 по 4 ноября в Центре дизайна Artplay SPb.

Анонсированный форум станет масштабным инновационным мероприятием, которое соберет лидеров индустрии моды: производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд. Организаторы обещают насыщенную деловую программу, которая будет интересна широкому кругу посетителей. Кроме того, производителям и ретейлерам будет предоставлена возможность встретиться за столом переговоров и обсудить потенциальные направления сотрудничества.