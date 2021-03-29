Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) - социальный проект в сфере моды, который дает возможность презентовать свои коллекции дизайнерам, которые только начинают свое восхождение к fashion-Олимпу. При этом многие из них уже получили известность и являются яркими творческими единицами. Креатив, смелость, интересные дизайнерские находки и чувство стиля – их отличительные черты. МКММ превращает ярких, самобытных молодых дизайнеров в настоящих звезд fashion-индустрии. С 2009 года конкурс молодых дизайнеров проходит ежегодно в Москве и городах России (Санкт-Петербург, Уфа, Элиста). В 2014 году МКММ получил статус международного проекта, став официальным партнером Итальянской недели моды. С 2017 года гала-показ избранных лауреатов МКММ проходит также на родине Versace и Dolce & Gabbana.
21 апреля в ходе MKMM FASHION SHOW свои работы представят более 30 брендов модной одежды. Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) определит победителей в трех номинациях. Первая — «Лучшая коллекция»: современные показы работ новых успешных брендов, выполненные в самой актуальной и креативной манере. Вторая номинация — «Внеконкурсный показ VOLK совместно с Modny Dom»: здесь будут участвовать самые красивые девушки с обложек глянцевых журналов в коллекциях от модельеров МКММ. Третий блок посвящен детям – потрясающие детские коллекции и красивые юные модели – как вишенка на торте мероприятия.
Автор и продюсер Международного Конкурса Молодых Модельеров (МКММ) – Екатерина Матвеева.
Приглашенные гости и жюри: Лиза Арзамасова, Павел Воля, Никас Сафронов, Константин Андрикопулос, Ольга Косец, Александр Кан, Олег Шаран, Александр Белов, Елена Склярова, Анна Чапман, Антон Алфер, Светлана Синявская, Даня Милохин, Саша Спилберг и многие другие.
Отдельный интерес представляет Тик-ток-рум – секция модных молодежных fashion-блогеров, представленная на MKMM FASHION SHOW. В их составе: Sasha Spilberg (@sashaspilberg), ХАБИБКА (@xabibkaaa), Королева Милки (@milway.ka), Оля Зонова (@olya_zonova), ЮLОVA (@yuloova), ФРОСИК (@frosik_frosya), toveron.si (@toveron.si), Алена Чайкина (@alena_chaikina) nika_rez, P R O B L E M (@nika_rez), k.hism (@k.hism) и другие.
Партнеры мероприятия:
Social Stars - Продюсерский центр по развитию блогеров и брендов в Инстаграм, ТикТок, Ютуб; Русская медиакомпания; North Star Media; Authentica; косметика Lefame; имидж-лаборатория Persona; L.A. Girl; Дизайн-завод «Флакон», Продюсерский центр «ГРАНИ», SVOI промо. Официальный билетный партнер - E-ticket
Информационные партнеры:
радио Megapolis fm, Телеканал «Мода», Останкино ТВ, moda.ru, Intermoda.ru, журналы «Модный дом», Modern Megapolis Guide, Mark.moda, «Богема», «Москластер».
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