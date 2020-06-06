Международный проект Stikhia Ишмуратовой Эльвиры

Fashion-коллаборация - это всегда отличный результат и фееричное зрелище! Шикарный mix креатива! Инсайт. Этно фишки. Результат - интерес fashion порталов и публикации, твои начинающие модели лица коллекций, дизайнеры обретают резонанс!

Мы были «голодными» ⠀

После моего международного опыта сотрудничества с fashion фотографами из Беларуси, Австрии, Израиля и Италии очень хотелось и в Уфе воплотить в жизнь яркую, смелую творческую идею. Как только ослабили режим самоизоляции, я затеяла арт-микс с известными и начинающими уфимскими дизайнерами и фотографом. Жажда творчества захватила всю истосковавшуюся съёмочную команду! Опыт международного сотрудничества научил и вдохновил на новые идеи и дерзкие решения! Не стоит бояться чего-то необычного и провокационного, креативного нужно двигаться вперёд, несмотря на любые обстоятельства! Мы презентовали новые коллекции футболок, украшений и новый тренд, обусловленный современными обстоятельствами - визоры.

Визор с элементом сулпы ( элемент башкирского костюма ) Автор идеи огранки визоров Ильдар Гатауллин художник-реконструктор башкирского костюма.

Невероятное настроение коллекциям добавляют различные этно-фишки! Мода адаптируется к современным реалиям, а мы задаём тренды!

Автор украшений украшений Юлия Халиуллина. Дизайнер футболок Альберта Байгазов ⠀

Моя идея и командная профессиональная работа воплотились в настоящее модное действие в центре города - в Арт Квадрате! И результат не заставил себя долго ждать: мы уже заинтересовали федеральные и международные модные порталы! Первые интервью - уже завтра. ⠀

Иногда творческий инсайт бывает настолько внезапным, что настигает в самых необычных условиях: меня, например, часто озаряет в поездках и перелётах. ⠀

А тут всё происходило прямо на площадке, в режиме реального времени!⠀

Карантин дал возможность и подкинул идею творить с местными талантами используя визоры с этно элементами! Границ нет!

Автор идеи fashion съёмок и продвижения

Ишмуратова Эльвира Fashion-модель, победительница международных конкурсов красоты «Завидная Красавица», «Top Model Plus Russia» участница Недели высокой моды в Москве "MoscowFashionWeek", "EstetFashionWeek", "BelarusFashionWeek" в Минске, “VolgaFashionWeek” в Казани, участвовала в установлении Рекорда Гинесса, обладательница кубка Mag Fashion Forum & Award в Австрии!

Участница федеральных ток-шоу, общественный деятель, организатор региональных и федеральных показов, ведущая мастер-классов, руководитель Международного проекта "Stikhia" для девушек и женщин пропагандирующий естественную красоту! ⠀

Автор фото Евгений Иванов