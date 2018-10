Международный проект «United Fashion» скоро состоится в Риге

25-26 октября в Латвии пройдет значимый для модной индустрии международный проект «United Fashion», в программе которого - шоурум европейских дизайнеров, творческие мастерские, а также семинары на тему «Дигитализация. Управление брендом». Балтийская федерация моды является официальным партнером проекта в Латвии. Мероприятия «United Fashion» пройдут во время Рижской недели моды, которая этой осенью назначена на 23-27 октября.

Этим летом, при подготовке к проекту, Балтийская федерация моды анонсировала отбор модельеров для участия в шоуруме европейских дизайнеров в рамках проекта «United Fashion». Принять участие в отборе были приглашены те дизайнеры, чья предпринимательская деятельность зарегистрирована в Бельгии, Франции, Балканских странах, Германии, Португалии или странах Балтии. После тщательного отбора дизайнеров на международном уровне были выбраны следующие модные бренды: Agnes Nordenholz (Германия), Teodora Mitrovska (Македония), Doriane Van Overeem, Sander Bos и SNOBE (Бельгия), Gamme Blanche и Yannic Hong (Франция), Duarte и Imuave (Португалия), Diana Arno (Эстония), Undress и Kristi Andress (Литва), One Wolf, Talented, Pixie Won’t Play и Vaskala (Латвия).

На сегодняшней день мода является одной из наиболее значимых отраслей культуры в Европе, а ее представители – дизайнеры - в своих коллекциях демонстрируют оригинальность и современные инновации. Однако в последние десять лет существенно изменились бизнес-модели в области моды, вследствие чего необходимы иные бизнес-подходы как со стороны дизайнеров, так и в европейской индустрии моды в целом. Одна из целей проекта «United Fashion» - способствование развития дизайнерской деятельности во всей Европе, а также повышение конкурентоспособности дизайнеров на международном рынке.

Для достижения вышеуказанных целей в рамках «United Fashion» пройдут различные мероприятия в каждой из стран-участниц, где на протяжении 4 лет как минимум у 150 европейских дизайнеров и брендов будет возможность представить себя, узнать о возможностях рынка моды других стран, принять участие в творческих мастерских и дискуссиях, а также наладить полезные контакты с профессионалами индустрии. Проект «United Fashion», основанный брюссельским центром моды и дизайна MAD (MAD – Brussels Fashion and Design Platform), объединяет 8 организаций из 7 европейских стран в числе которых: Балтийская федерация моды (Латвия), Flanders DC (Бельгия), MAD Brussels Fashion and Design Platform (Бельгия), Not Just a Label (Великобритания), Maisons de Mode (Франция), ModaLisboa (Португалия), Fashion Council Germany (Германия) и Fashion Weekend Skopje (Македония). Проект «United Fashion» проходит при поддержке фонда программы ЕС «Creative Europe» и софинансировании Министерства культуры Латвийской Республики.