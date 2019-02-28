Хотите очутиться в настоящей сказке? Тогда отправляйтесь на выставку — «Международный весенний бал авторских кукол» на Тишинке. Здесь в праздничные дни с 7 по 10 марта 2019 года вас встретит удивительный мир кукол со своими королями и королевами, троллями и самыми обыкновенными волшебниками. Специально ради этого события в Москву приедут более 550 авторов-кукольников со всего мира. Организатор проекта — Светлана Пчельникова. За 15 лет своего существования, выставка «Авторские куклы» на Тишинке стали грандиозным событием, которого с нетерпением ждут взрослые и дети, участники и посетители.

На выставке можно будет встретить персонажей из любимых сказок и мультфильмов, знакомых с самого детства, героев кино и литературы, а также познакомиться с новыми персонажами, придуманными и воплощенными в жизнь мастерами-кукольниками.

Так, например, известный на весь мир мастер Ирина Черепанова привезёт из Северодвинска свой новый проект с притягательным названием «Королевство белых ночей и брусничных земель». Только представьте, на розовом от цветущего шиповника острове в холодном Белом море есть беломошный бор. В этом волшебном по красоте месте Беломорья находится волшебная страна, населённая деревакусами — хранителями леса, волшебными зверьками и птицами с дивным пением. У этой волшебной страны есть и свои Королевы! Специально к весеннему балу кукол автор очаровательных мишек тедди Ольга Иванело подготовила новую, пронизанную магией коллекцию «Гарри Поттер» с интерактивом для посетителей — волшебной фотозоной, в которой каждому можно стать частью магического мира! Михаил Зайков, постоянный участник выставки, представит реалистические авторские куклы. Работы Михаила настолько правдоподобны, что выглядят, как живые.

В специальной зоне выставочного пространства будут представлены работы Надежды Циганковской и Ирины Ниминущей. Надежда Циганковская известна, как автор конкурсного проекта кукол и мишек Тедди — «История Моды» — о моде, одежде, аксессуарах первой половины XX века, а Ирина Ниминущая была автором конкурс кукол, посвящённый эпохе балов и томных красавиц в шикарных бальных платьях — «Собираемся на бал. XIX век».

Посетители выставки по своему желанию смогут примут участие и в благотворительном проекте «Парад кукол — детям». Средства от реализации авторских кукол и игрушек пойдут на лечение детей.

«Международный весенний бал авторских кукол» на Тишинке — это всегда праздник, море улыбок, объятий, интересных знакомств и заряд положительной энергией. Это красота, которую нужно видеть своими глазами.

Адрес, расписание выставки

Москва, «Т-Модуль», Тишинская площадь, дом 1 (3 этаж).

7 марта с 12:00 до 20:00 | 8 и 9 марта с 11:00 до 20:00 | 10 марта с 11:00 до 17:00.

Стоимость билета

Билет — 400 рублей, льготный М 200 рублей.

Для подростков, студентов и пенсионеров, для детей до 7-ми лет — вход бесплатный.

www.dollsalon.ru