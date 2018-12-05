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Alexander McQueen (233)
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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Alexander McQueen. Pre-Fall, 2019

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  • 05 Декабря 201811:37
Сюжеты: Alexander McQueen, Pre-Fall 2019

В Лонде Сара Бертон представила лукбук новой коллекции, адресованной, как и прежние, современным сильным женщинам.

Удивительным образом креативный директор Alexander McQueen умеет сочетать в своих коллекциях силу, сексуальность, романтику, историю костюма и современный стиль. Сара Бертон вновь обращается к давно ушедшим эпохам за вдохновением и создает собственные модели доспехов, в которых сегодняшние девушки будут чувствовать себя уверенно, защищенно и комфортно. Героини Бертон – это девушки-рыцари, которые, однако, помнят не только о доблести на поле боя, но и хотят выглядеть красиво. Жесткие линии и формы дизайнер смягчает нежными и легкими деталями, декорирует кружевом и вышивками. В итоге получился один из самых интересных прогнозов на то, какой мода будет через год.

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