Межсезонная коллекция Alexander Wang. Collection 2

В своей второй после небольшой реструктуризации коллекции Александр Вэнг вновь обращается к современному городскому стилю и американской классике.

После субботнего шоу в Нью-Йорке Александр Вэнг сказал, что, работая над этой коллекцией думал о стиле публицистки Кэролин Бессетт-Кеннеди и рэперши Фокси Браун. Безусловно, этих двух женщин вряд ли можно поставить в один ряд, но отчасти талант дизайнер и заключается в том, чтобы находить что-то новое и общее в абсолютно противоположных явлениях. У одной Вэнг заимствовал престиж и коды привилегий и богатства, которые исказил через призму своего понимания класса и статуса. У второй позаимствовал грубость уличной культуры. Объединив эти составляющие, дизайнер создал прекрасную коллекцию на каждый день.