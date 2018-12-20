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Bottega Veneta (68)
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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Bottega Veneta. Pre-Fall, 2019

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  • 20 Декабря 201816:58
Сюжеты: Bottega Veneta, Pre-Fall 2019

Креативный директор Дэниел Ли представил свою первую коллекцию для итальянского бренда, которая основана на его собственных представлениях о моде и одежде.

Лукбук новой коллекции Bottega Veneta вызвал немало пересудов. Нового креативного директора марки обвинили в том, что он перенес в коллекцию свой собственный стиль, забыв о традициях бренда. На это Дэниел Ли ответил, что лишь хотел решить задачу, которую перед ним поставил новый работадатель, а именно – обновить и осовременить стиль Bottega Veneta. Этой цели дизайнер достиг успешно. При этом Ли перенес в новую коллекцию марки свои наработки, которые придумал еще в Celine. Теперь девушка, выбирающая Bottega Veneta, более утонченная, независимая и предпочитает богемный образ жизни. При этом ее гардероб не перегружен ничем лишним, главное в героине марки – интеллект.

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