Межсезонная коллекция Bottega Veneta. Pre-Fall, 2019

Креативный директор Дэниел Ли представил свою первую коллекцию для итальянского бренда, которая основана на его собственных представлениях о моде и одежде.

Лукбук новой коллекции Bottega Veneta вызвал немало пересудов. Нового креативного директора марки обвинили в том, что он перенес в коллекцию свой собственный стиль, забыв о традициях бренда. На это Дэниел Ли ответил, что лишь хотел решить задачу, которую перед ним поставил новый работадатель, а именно – обновить и осовременить стиль Bottega Veneta. Этой цели дизайнер достиг успешно. При этом Ли перенес в новую коллекцию марки свои наработки, которые придумал еще в Celine. Теперь девушка, выбирающая Bottega Veneta, более утонченная, независимая и предпочитает богемный образ жизни. При этом ее гардероб не перегружен ничем лишним, главное в героине марки – интеллект.