Вход
ADV
Интересно
Calvin Klein (225)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Calvin Klein 205W39NYC. Pre-Fall, 2019

  • 185
  • 0
  • 05 Декабря 201814:58
Сюжеты: Calvin Klein, Pre-Fall 2019

Раф Симонс продолжает оставаться одним из самых интересных и оригинальных дизайнеров современной моды.

Американская марка, возглавляемая Рафом Симонсом, опубликовала лукбук новой межсезонной коллекции. Дизайнер продолжает с живым интересом европейца исследовать моду США и использует ее классические приемы: от джинсовых рубашек до верхней одежды из пледовой шерсти и пэчворка. При этом образы Симонса не смешиваются в нечто пестрое, стиль креативного директора Calvin Klein остается чистым и понятным. В сердце коллекции – заимствованная из архивов марки мягкость. Раф, действительно, остается верным любимому минимализму, но силуэты уже не столь технологичны. Юбки и расклешенные брюки из вельвета, крупногабаритные твидовые куртки и выразительные двухцветные сочетания напоминают нам об увлечении дизайнера стритстайлом.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru