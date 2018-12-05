Межсезонная коллекция Calvin Klein 205W39NYC. Pre-Fall, 2019

Раф Симонс продолжает оставаться одним из самых интересных и оригинальных дизайнеров современной моды.

Американская марка, возглавляемая Рафом Симонсом, опубликовала лукбук новой межсезонной коллекции. Дизайнер продолжает с живым интересом европейца исследовать моду США и использует ее классические приемы: от джинсовых рубашек до верхней одежды из пледовой шерсти и пэчворка. При этом образы Симонса не смешиваются в нечто пестрое, стиль креативного директора Calvin Klein остается чистым и понятным. В сердце коллекции – заимствованная из архивов марки мягкость. Раф, действительно, остается верным любимому минимализму, но силуэты уже не столь технологичны. Юбки и расклешенные брюки из вельвета, крупногабаритные твидовые куртки и выразительные двухцветные сочетания напоминают нам об увлечении дизайнера стритстайлом.