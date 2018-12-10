Вход
ADV
Интересно
Carolina Herrera (56)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Carolina Herrera. Pre-Fall, 2019

  • 89
  • 0
  • 10 Декабря 201820:17
Сюжеты: Carolina Herrera, Pre-Fall 2019

Уэс Гордон создал одну из самых красивых коллекций для межсезонья будущего года.

Уэс Гордон представил лукбук уже третьей коллекции, созданной им для американской марки Carolina Herrera. Дизайнер продолжает развивать традиционную для бренда тему легкости и элегантности, но делает это со свойственным ему оптимизмом. Новая коллекция для межсезонья будущего года получилась по-настоящему легкой, радостной и очень свежей. Гордон создал элегантные силуэты, в которых обошелся и без чопорности, и без неуместной откровенности. Отличительные черты образов: жакеты и блейзеры, свободные рукава, аккуратная подчеркнутая линия талии, благородная цветовая гамма. В качестве главного декора выступают принты и вышивка кристаллами.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru