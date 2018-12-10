Межсезонная коллекция Chanel Metiers d’Art. Pre-Fall, 2019

Образы Древнего Египта стали главным источником вдохновения для Карла Лагерфельда на этот раз.

Главным событием уходящей недели да и всего месяца, безусловно, стал показ новой коллекции парижского дома Chanel. На этот раз Карл Лагерфельд вдохновлялся образами Древнего Египта, но, конечно, пропустив их через призму современной поп-культуры. Впрочем, это даже не желание исследовать древние эпохи, а восхищение перед голливудскими полотнами – ассоциация с Элизабет Тейлор в роли Клеопатры звучит в коллекции мощнее, чем аллюзии на быт фараоновского дворца.

Вряд ли дизайнер досконально изучал культуру Древнего Египта или глубоко погружался в историю. В коллекции использованные привычные для нас визуальные элементы, которые мы связываем с выбранной темой: от тотальной диктатуры золота до специфических узоров и плиссировок. Однако на фоне общей модной картины межсезонная коллекция Chanel явилась глотком свежего воздуха – настолько она не похожа ни на что, что мы видели за последние сезоны. При этом Лагерфельд соблюдает тактичность и не пытается выглядеть слишком новаторски: в коллекции видно уважительное отношение к классике парижского дома и его основательнице. Даже среди всего этого буйства нашлось место для простоты и комфортного минимализма.