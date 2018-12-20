Межсезонная коллекция Chloe. Pre-Fall, 2019

О своей новой коллекции для парижского дома моды Наташа Рамсей-Леви сказала, что это соединение старого и нового.

За те три года, которые Наташа Рамсей-Леви возглавляет дом моды Chloe, ее личный вкус и манера органично вплелись в стиль дома. На первый план вышел фирменный микс дизайнера из богемных семидесятых годов XX века и заимствований из более давних эпох. Сама Рамсей-Леви говорит, что современная мода – это больше о ремиксах и трансформации, когда за основу берется очень старое, но преобразуется в нечто актуальное и современное новая межсезонная коллекция – не исключение, здесь все так же царит романтика бохо-шика, женственные и мягкие силуэты и выразительные рисунки.