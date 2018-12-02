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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Dior Homme. Pre-Fall, 2019

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  • 02 Декабря 201811:11
Сюжеты: Dior, Pre-Fall 2019

В минувшую пятницу Ким Джонс представил в Токио межсезонную мужскую коллекцию, созданную им для парижского дома моды.

Прошедший в столице Японии показ новой коллекции мужской линейки Dior дал понять собравшимся: эта коллекция и есть будущее мужской моды. Ким Джонс создал 45 футуристичных образов, основанных на блестящих материалах, металлизированных тканях и переливающихся фактурах. Дизайнер объединил свою любовь к спорту и желание идти на шаг впереди моды. Старания Джонса увенчались успехом, а коллекция получилась по-настоящему современной, хотя в ней и заметны заимствования из архивов Dior. Причем модельер признался, что подсматривал даже в женских коллекциях 1950-х годов.

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