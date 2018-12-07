Межсезонная коллекция Dsquared2. Pre-Fall, 2019

Дин и Дэн Кейтены создали гардероб для городской золотой молодежи, в котором использовали самые знаковые коды своего бренда.

Презентуя лукбук новой коллекции, братья-дизайнеры с радостью сообщили: «Мы вернулись к нашим корням». Дин и Дэн Кейтены имели в виду, что продолжают работать с современной золотой молодежью, но при этом используют элементы канадской моды. Под последним стоит понимать укороченные эко-шубы, рубашки из тартана, пальто максимальной длины, уютные свитера в альпинистском духе, обрезанные джинсы и прочую «лесную дикость». При этом дизайнеры не боятся выглядеть старомодно и используют в новых моделях завышенные талии, расклешенные штанины и простые платьица.