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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Emporio Armani. Pre-Fall, 2019

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  • 12 Декабря 201813:38
Сюжеты: Armani, Pre-Fall 2019

Создавая образы межсезонья будущего года, Джорджио Армани вспомнил о жизнерадостном настроении молодости.

Лукбук межсезонной коллекции Emporio Armani получился очень веселым и жизнерадостным. Похоже, дизайнер пребывал в легком и приподнятом настроении, работая над этими образами. Джорджио уделил много внимания декору коллекции: использовал жаккардовые ткани с рисунком, технику пэчворк и графические мотивы с дикими животными. Кроме того, в коллекции отчетливо звучит аккорд, заимствованные из мужского гардероба, однако образы не перегружены мужественностью и смотрятся очень элегантно. Рифму современному стритстайлу задают джинсы и двухцветная шуба из искусственного меха.

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