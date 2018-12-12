Межсезонная коллекция Giorgio Armani. Pre-Fall, 2019

Новый лукбук основной линии Джорджио Армани говорит о том, что дизайнеру хочется освежить и оживить свою фирменную сдержанную элегантность.

Работая над межсезонной коллекцией будущего года, итальянский дизайнер обратился к архивам своей основной линии, чтобы позаимствовать оттуда смелые оттенки и графические узоры. Если все привыкли, что стиль Армани подчеркнуто сдержан, пришло самое время напомнить о том, каким он был раньше. В новой коллекции Giorgio Armani фирменная элегантность становится более расслабленной и непринужденной, однако образы не теряют своего шика. Черпая вдохновение из собственных архивов 1980-1990-х годов, Джорджио создает современный гардероб, пусть и на основе плиссировок и больших объемов.