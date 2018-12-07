Межсезонная коллекция Givenchy. Pre-Fall, 2019

Клэр Уэйт Келлер представила классную коллекцию, вдохновленную древнем мифе об Икаре.

Рассказывая о новой коллекции, дизайнер обратила внимание на динамику современного мира. По словам Клэр Уэйт Келлер, всякий раз, когда мы поднимаем голову, мы обнаруживаем, что окружающая действительность изменилась, и за темпом этих метаморфоз сложно угнаться. Аналогия с мифом об Икаре, который слишком высоко взлетел и опалил восковые крылья о солнечные лучи, слабоватая, но дизайнер настаивает, что черпала вдохновение именно в этой древней истории.

Однако от противоречия новая коллекция Givenchy не перестает быть классной. Келлер создала для парижского дома аккуратные и утонченные силуэты, в которых нашлось место минимализму и элегантности. Здесь есть и мужские, и женские модели, в которых классика 1980-х годов смешана с лучшими чертами современного стритстайла. Получился очень оптимистичный прогноз на межсезонье будущего года.