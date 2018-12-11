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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Jason Wu. Pre-Fall, 2019

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  • 11 Декабря 201811:34
Сюжеты: Jason Wu, Pre-Fall 2019

Работая над межсезонной коллекцией, Джейсон Ву вдохновлялся разработками своих товарищей из дизайн-студии Putnam & Putnam.

Проведя реструктуризацию своей компании, Джейсон Ву решил обновить и стиль выпускаемых коллекций. Создавая образы межсезонья будущего года, дизайнер вдохновлялся идеями своих коллег из Putnam & Putnam Studio. Ву говорит, что большое влияние на него произвело издание студии о работе с цветовой палитрой Flower Color Guide. Благодаря книге Джейсон открыл для себя и своих клиенток! – нежные оттенки лепестков розы, зеленого мха и фиолетовую гамму. Однако дизайнер не потрудился притвориться что его межсезонье – на само деле еще одна летняя коллекция – настолько здесь все красиво, изящно и легко.

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