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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция: Jil Sander. Pre-Fall, 2019

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  • 05 Декабря 201811:04
Сюжеты: Jil Sander, Pre-Fall 2019

Люси и Люк Мейер представили лукбук гиперэлегантного гардероба в духе современной простоты.

Креативные директора марки Jil Sander продолжают соблюдать тонкий баланс между элегантностью и классной простотой. Вероятно, новая коллекция дуэта придется по душе поклонницам того, что Фиби Фило делала для Celine. Современный минимализм в новой коллекции Люси и Люка Мейеров достигает своего пика и смотрится очень красиво. Дизайнеры создали графичные формы и скульптурные силуэты, при этом модели не перегружены деталями и декором, а смотрятся очень лаконично, интеллектуально и даже женственно. Вполне в духе самой Джиль Сандер.

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