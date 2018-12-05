Межсезонная коллекция: Jil Sander. Pre-Fall, 2019

Люси и Люк Мейер представили лукбук гиперэлегантного гардероба в духе современной простоты.

Креативные директора марки Jil Sander продолжают соблюдать тонкий баланс между элегантностью и классной простотой. Вероятно, новая коллекция дуэта придется по душе поклонницам того, что Фиби Фило делала для Celine. Современный минимализм в новой коллекции Люси и Люка Мейеров достигает своего пика и смотрится очень красиво. Дизайнеры создали графичные формы и скульптурные силуэты, при этом модели не перегружены деталями и декором, а смотрятся очень лаконично, интеллектуально и даже женственно. Вполне в духе самой Джиль Сандер.