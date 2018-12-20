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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Just Cavalli. Pre-Fall, 2019

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  • 20 Декабря 201815:57
Сюжеты: Roberto Cavalli, Pre-Fall 2019

Межсезонные образы молодежной линии итальянской марки полны ссылок на Дикий Запад и гедонизма гламура.

Похоже, что, работая над межсезонной коллекцией Just Cavalli, Пол Сарридж пребывал в веселом настроении. Коллекция, действительно, получилась современной, свежей и радостной. Однако дизайнер не забывает о респектабельности возглавляемого дома, поэтому его образы элегантны и все-таки сдержанны. Энергии коллекции добавляют отсылки к образам Дикого Запада и гедонизмы 1980-х годов. Силуэты воздушны и расслаблены.

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