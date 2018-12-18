Межсезонная коллекция M Missoni. Pre-Fall, 2019

Новая коллекция молодежной линии Missoni оказалась спокойнее коллекции основной линии, но не менее эффектной.

Лукбук межсезонной коллекции M Missoni вызывает восхищение! Работая исключительно с трикотажем и довольно ограниченной цветовой гаммой, Анджела Миссони создала классные образы в духе современного стритстайла. При этом дизайнер признается, что вдохновлялась одеждой, которую носят рыболовы-ныряльщики в Южной Корее. Работая с восточной тематикой, Миссони также заимствовала оттуда кимоно, облегающие платья и свободные накидки. Получилось очень здорово!