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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция M Missoni. Pre-Fall, 2019

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  • 18 Декабря 201810:05
Сюжеты: Missoni, Pre-Fall 2019

Новая коллекция молодежной линии Missoni оказалась спокойнее коллекции основной линии, но не менее эффектной.

Лукбук межсезонной коллекции M Missoni вызывает восхищение! Работая исключительно с трикотажем и довольно ограниченной цветовой гаммой, Анджела Миссони создала классные образы в духе современного стритстайла. При этом дизайнер признается, что вдохновлялась одеждой, которую носят рыболовы-ныряльщики в Южной Корее. Работая с восточной тематикой, Миссони также заимствовала оттуда кимоно, облегающие платья и свободные накидки. Получилось очень здорово!

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