Межсезонная коллекция Max Mara. Pre-Fall, 2019

Образы легендарных танцовщиков Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн вдохновили Яна Гриффитса на создание очень красивой – утонченной и женственной – коллекции.

Представляя новый лукбук, креативный директор Max Mara Ян Гриффитс рассказал, что, работая над межсезонной коллекцией, вдохновлялся атмосферой, царящей в закулисье театра и моментами с репетиций балетных трупп. В качестве главных героев коллекции она выбрал легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева и его любимую партнершу Марго Фонтейн. Отсюда и ассоциации межсезонья с танцевальной формой, с ее футболками с закатанными рукавами и узлами, завязанными на талии. Получилось очень поэтично и красиво. Дополнительных эффектов дизайнер добился, используя шикарную цветовую палитру с нейтральными оттенками розового и более яркими красными акцентами.