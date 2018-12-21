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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Max Mara. Pre-Fall, 2019

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  • 21 Декабря 201810:34
Сюжеты: MaxMara, Pre-Fall 2019

Образы легендарных танцовщиков Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн вдохновили Яна Гриффитса на создание очень красивой – утонченной и женственной – коллекции.

Представляя новый лукбук, креативный директор Max Mara Ян Гриффитс рассказал, что, работая над межсезонной коллекцией, вдохновлялся атмосферой, царящей в закулисье театра и моментами с репетиций балетных трупп. В качестве главных героев коллекции она выбрал легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева и его любимую партнершу Марго Фонтейн. Отсюда и ассоциации межсезонья с танцевальной формой, с ее футболками с закатанными рукавами и узлами, завязанными на талии. Получилось очень поэтично и красиво. Дополнительных эффектов дизайнер добился, используя шикарную цветовую палитру с нейтральными оттенками розового и более яркими красными акцентами.

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