Межсезонная коллекция Michael Kors. Pre-Fall, 2019

В новой межсезонной коллекции отчетливо видно очарование Майкла Корса 1970-ми годами.

Майкл Корс постоянно выступает в роли неисправимого оптимиста от мира моды. Коллекции дизайнера всегда позитивны, наполнены энергетикой и романтикой. На этот раз Корс вдохновляется семидесятыми годами прошлого века и немного заимствует из стиля кантри. На этой основе модельер создает свою богемную коллекцию, адресованную натурам творческим. Вероятно, манере Майкла не достает реалистичности, но коммерческий успех его марки говорит о том, что в мире достаточно девушек, которые не любят снимать розовые очки.