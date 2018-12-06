Вход
ADV
Интересно
Michael Kors (98)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Michael Kors. Pre-Fall, 2019

  • 110
  • 0
  • 06 Декабря 201810:34
Сюжеты: Michael Kors, Pre-Fall 2019

В новой межсезонной коллекции отчетливо видно очарование Майкла Корса 1970-ми годами.

Майкл Корс постоянно выступает в роли неисправимого оптимиста от мира моды. Коллекции дизайнера всегда позитивны, наполнены энергетикой и романтикой. На этот раз Корс вдохновляется семидесятыми годами прошлого века и немного заимствует из стиля кантри. На этой основе модельер создает свою богемную коллекцию, адресованную натурам творческим. Вероятно, манере Майкла не достает реалистичности, но коммерческий успех его марки говорит о том, что в мире достаточно девушек, которые не любят снимать розовые очки.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru