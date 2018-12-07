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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Missoni. Pre-Fall, 2019

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  • 07 Декабря 201821:42
Сюжеты: Missoni, Pre-Fall 2019

Итальянский дом моды опубликовал новый лукбук, в котором представил новое видение традиционной для него пестроты.

Образы, созданные Анджелой Миссони для межсезонья будущего года, с одной стороны, очень просты, с другой – оригинальны и изобретательны. Дизайнер придумала коллекцию простых, порой мешковатых и расслабленных моделей, но использовала эффектный декор. Главным элементом коллекции, как это бывает у итальянского дома чаще всего, стали пестрые краски и вариации на тему традиционного узора-зигзага Missoni. От последнего, кажется, не осталось и следа, но при этом он сразу же угадывается в каждом образе.

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