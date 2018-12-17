Межсезонная коллекция MM6 Maison Margiela. Pre-Fall, 2019

Межсезонная коллекция молодежной линии MM6 Maison Margiela оказалась напоминанием о том, что марка принадлежит Margiela.

Дизайнеры молодежной линейки бельгийской марки напомнили клиенткам о своих авангардных истоках. В части моделей – от комбинезонов до платьев – легко читаются большие буквы, которые складываются в слово Margiela. Кроме того, в межсезонной коллекции использованы привычные образы основной линии. Здесь есть и культовое белое пальто похожее на лабораторный халат, и пиджаки с квадратными формами, и платья в клетку. Модельный ряд порадовал также эклектикой текстур: рядом с кружевами здесь стоит толстый трикотаж, а шелк и бархат соседствуют с мохером и денимом.