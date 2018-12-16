Межсезонная коллекция Oscar de la Renta. Pre-Fall, 2019

Работая над новой коллекцией, Фернандо Гарсия и Лаура Ким обратились к экзотическим мотивам и мягким силуэтам.

Представляя межсезонную коллекцию, креативные директора американской марки похвастались, что наконец-то смогли баланс между традициями ODLR, новыми веяниями и коммерческой успешностью. При этом Фернандо Гарсия и Лаура Ким смогли угодить и байерам, и редакторам модных изданий, и – главное – клиенткам марки. Дизайнеры использовали мягкие и расслабленные силуэты, которые заимствовали из традиционного мужского костюма Индии. Правда, Гарсия и Ким превратили их в вечерние наряды для женщин. Соединив плотный жаккард и креп с прозрачными ткани, модельеры декорировали их богатыми вышивками и инкрустациями, которые смотрятся как самостоятельные украшения.