Межсезонная коллекция Prabal Gurung. Pre-Fall, 2019

Прабал Гурунг представил лукбук новой оптимистичной коллекции, в которой нашлось место и комфорту на каждый день, и торжественности для красной ковровой дорожки.

Успешно дебютировав в сентябре с мужской коллекцией, Прабал Гурунг решил расширить и образный ряд межсезонья. В новой коллекции мужскую одежду дизайнер создал из тех же тканей, что и женскую, но придал моделям большей свободы и спорта. Однако главное внимание Гурунга по-прежнему сосредоточена на женских образах для торжественных случаев. Недавно объявленные имена номинантов на «Золотой глобус» 2019 года традиционно вызывают ажиотаж у звездных стилистов и привычно обращают их взгляды на коллекцию Гурунга. Вероятно, на красной ковровой дорожке церемонии можно будет увидеть актрис в элегантных платьях с асимметричными вырезами, украшенных пайетками. Сам дизайнер говорит, что вдохновлялся персоной знаменитой журналистки и лидерши феминистического движения Глории Стайнем. Вероятно, из-за этого в коллекции не так много секса.