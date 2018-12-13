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Proenza Schouler (52)
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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Proenza Schouler. Pre-Fall, 2019

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  • 13 Декабря 201810:04
Сюжеты: Proenza Schouler, Pre-Fall 2019

Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес вернулись к межсезонным коллекциям и представили новый лукбук эффектных образов.

Дизайнерский дуэт наконец-то вернулся к прежнему формату закрытых презентаций межсезонных коллекций и порадовал поклонниц новым лукбуком. Образы получились очень эффектными, но при этом – традиционно для марки – коммерчески ориентированными. «Мы действительно работаем над созданием базовых основ, которые можем повторять сезон за сезоном, но в новых формах», – рассказали дизайнеры на презентации. В качестве новаторских приемов Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес представили обработанный кислотой деним, модели с удлиненными рукавами и бархатные платья с галстуками. При этом дизайнеры продолжают говорить со своими клиентками на привычном языке и наполняют коллекцию напряжением от смешивания мужского и женского, элементами спортивного стиля и почти неявными отсылками к моде 1990-х годов.

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