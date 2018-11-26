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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Roberto Cavalli. Pre-Fall, 2019

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  • 26 Ноября 201819:35
Сюжеты: Roberto Cavalli, Pre-Fall 2019

Пол Сарридж представил в Нью-Йорке межсезонную коллекцию будущего года для Roberto Cavalli.

В очередной раз Пол Сарридж доказывает, что щедрое использование анималистичных и растительных принтов может быть не пошлым. Дизайнер пользуется традиционными кодами итальянского дома моды, но делает это с легкостью и оглядкой на актуальные тренды. Кажется, Сарридж полностью отказался от кричащей экзотики и агрессивной сексуальности в пользу современной уличной моды. Получается очень классно и без вреда для Roberto Cavalli.

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