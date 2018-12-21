Межсезонная коллекция Salvatore Ferragamo. Pre-Fall, 2019

Пол Эндрю и Гийом Мейланд представили объединенный лукбук новой коллекции, вдохновленной архивами дома.

Работая над новой коллекцией, креативный директор женской линии Пол Эндрю и креативный директор мужской линии Гийом Мейланд вдохновлялись богатейшими архивами дома Salvatore Ferragamo. Дизайнеры также использовали яркие цвета художника XVI века Аньоло Бронзино, в которые окрасили расслабленно элегантные образы в духе культовых персон XX века: от Джона Кеннеди до Мика Джаггера. Однако во главе угла коллекции по-прежнему остается курс на роскошь, безупречный крой и мастерство высокого класса. Нашлось здесь место и деконструкции, однако Эндрю и Мейланд все-таки ориентировались на классику итальянского дома.