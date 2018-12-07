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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция See by Chloe. Pre-Fall, 2019

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  • 07 Декабря 201819:41
Сюжеты: Chloe, Pre-Fall 2019

Молодежная линия Chloe представила свое видение актуальных образов межсезонья будущего года.

В конце 1980-х – начале 1990-х американский фотограф Эми Арбус сделала свои первые кадры, в которых отобразила стритстайл Нью-Йорка. В то время девушки любили создавать женственные образы, но из элементов мужского гардероба. Новый лукбук молодежной линейки парижского дома примерно о том же: вещи в мужском стиле выглядят здесь очень мягко, нежно и романтично. Дизайнеры линии смягчили их плавными линиями, приятной цветовой гаммой и трикотажными деталями. Вышивка и принты с мотивом пейсли добавляют образам женственности, а выцветшие свитера и деним – напоминают о современной уличной моде.

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